En las últimas horas, la influencer Georgina Rodríguez dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar el deslumbrante anillo de compromiso que recibió como propuesta de casamiento por parte de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió emocionada en una publicación de Instagram, donde mostró el impresionante anillo de diamantes que simboliza el próximo paso en su historia de amor.

La pareja se conoció en 2016, cuando Georgina trabajaba como vendedora en la exclusiva tienda Gucci de Madrid. En ese entonces, Ronaldo era estrella del Real Madrid y visitó el local, dando inicio a una relación que rápidamente captó la atención mediática.

El posteo se volvió viral de inmediato (Foto: Gentilezas)

Juntos son padres de Alana Martina y Bella Esmeralda, y también comparten la crianza de los otros tres hijos del delantero portugués, formando una familia ensamblada que suele mostrarse unida y afectuosa en redes sociales.

Actualmente, residen en Arabia Saudita, donde Ronaldo continúa su carrera profesional como jugador del club Al Nassr.