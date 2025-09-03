La tarde del martes se vio alterada en la Escuela Cristo Obrero Nº 3025, ubicada en Padre Catena y Centenera, cuando un alumno de 16 años ingresó junto a su padre y desató un violento episodio que interrumpió una reunión en curso.

Según relataron testigos, los recién llegados fueron directo hacia otro estudiante con el que habían tenido problemas días atrás. En medio del altercado, el menor resultó lesionado y el clima se tornó tenso frente a autoridades, docentes y alumnos.

En la escuela Sarmiento, el viernes una docente fue agredida por la madre de un alumno. Créditos: Flavio Raina

Intervención policial

Alarmados por la situación, los directivos llamaron al 911. Minutos después, un patrullero llegó al lugar y logró reducir a los agresores. Finalmente, fueron detenidos un hombre de 34 años, imputado por Lesiones y amenazas, y una mujer de 35, acusada por infracción al artículo 64 del Código de Convivencia Santafesino.

El procedimiento quedó en manos del fiscal en turno, Dr. Tolosa, quien dispuso las actuaciones de rigor.

Preocupación en la comunidad educativa

El hecho generó conmoción entre docentes y padres, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad dentro del establecimiento.

La escuela había convocado a los padres justamente para abordar los conflictos previos entre los adolescentes, pero la reunión derivó en un escenario de violencia inesperada.

Otro caso reciente

Lo ocurrido en Cristo Obrero se suma a otro episodio de similares características registrado el viernes pasado en la Escuela Sarmiento, en pleno microcentro santafesino. Allí, una docente fue agredida por la madre de un alumno en una de las galerías internas.



Ambos hechos reavivan el debate sobre la violencia en los ámbitos escolares y la necesidad de reforzar medidas de prevención y contención en la comunidad educativa.