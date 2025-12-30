La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias, que completará un 10,8 % para el semestre julio - diciembre. Para los sectores de menor poder adquisitivo, se otorgará un mínimo garantizado de $ 30.000 con relación a los haberes de octubre.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de noviembre se percibirán a partir de viernes 2 de enero y concluirán el jueves 8 de enero.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 1 % para diciembre, por lo que la actualización total alcanzará el 10,8 % para el semestre julio-diciembre (1,5 % julio, 1,5 % agosto, 1 % septiembre, 1 % octubre y 4,8 % en noviembre y 1 % para diciembre).

Las escalas más bajas, tendrán también un mínimo garantizado en diciembre de $ 30.000, con relación a los haberes de octubre. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

De esta manera, ningún agente estatal habrá percibido menos de 100.000 pesos de incremento para el período julio - diciembre . Y en el tramo de enero a diciembre, ninguno habrá cobrado menos de 245.000 pesos.

Viernes 2 de enero (acreditación en cuenta miércoles 31 de diciembre)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Lunes 5 de enero

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Martes 6 de enero

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 7 de enero

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.150.000

Jueves 8 de enero

* Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.