El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de abril se percibirán a partir del lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta el viernes 1 de mayo.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias, que alcanza a abril el 8,9% en comparación con el sueldo de diciembre (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2%, marzo y 2 % correspondiente a abril).

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Puede interesarte

Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo)

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.

Martes 5 de mayo

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 6 de mayo

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.350.000).

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 7 de mayo

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.350.000.

Viernes 8 de mayo

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.