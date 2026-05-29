El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de mayo se percibirán a partir del lunes 1 de junio y se completará el viernes 5. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.380.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este sábado 30 de mayo.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 10,9 % acumulado para mayo (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril y 2 % mayo).

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Lunes 1 de junio (acreditación en cuenta sábado 30 de mayo)

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

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Martes 2 de junio

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de junio

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.380.000)

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de junio

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.380.000

Viernes 5 de junio

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.