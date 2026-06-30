Haberes de junio
Cronograma de pago de sueldos para empleados públicos y docentes de Santa Fe
La liquidación incluye el último tramo de aumento acordado en paritarias para el primer semestre, que alcanza el 12,5 %.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de junio se percibirán a partir del miércoles 1 de julio de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1,410.000.
La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 12,5 % para junio (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril, 2 % mayo y 1,6 % junio) con la garantía de incremento de $ 170.000.
Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.
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Miércoles 1 de julio
* Escalafón Policial y Penitenciario.
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000.
Jueves 2 de julio
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Viernes 3 de julio
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.410.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Lunes 6 de julio (acreditación en cuenta sábado 4 de julio)
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.410.000
Martes 7 de julio
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.