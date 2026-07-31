Cronograma de pago de sueldos para empleados públicos y docentes de Santa Fe
Por planilla complementaria, se liquidarán las diferencias de junio y julio resultantes de la política salarial.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de julio se percibirán a partir del lunes 3 de agosto de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1,410.000, quienes podrán verlo depositado en sus cuentas el sábado 1°. El cronograma se extenderá hasta el viernes 7.
Complementaria
Una vez finalizado el cronograma de pagos se liquidarán por planilla complementaria las diferencias correspondientes a junio y julio resultantes de la política salarial del segundo semestre. La fecha de cobro se comunicará oportunamente.
Lunes 3 de agosto (acreditación en cuenta sábado 1°)
* Escalafón Policial y Penitenciario.
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.410.000.
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Martes 4 de agosto
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.410.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Miércoles 5 de agosto
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.410.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Jueves 6 de agosto
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.410.000
Viernes 7 de agosto
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.