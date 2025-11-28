La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el IPC acumulado en el período julio-octubre 2025, con un mínimo garantizado de $ 30.000 con respecto a octubre.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de noviembre se percibirán a partir del lunes 1 de diciembre (disponible en homebanking a partir de este sábado) y concluirán el viernes 5.

La actualización total alcanzará el 9,8 % en relación al sueldo de junio (1,5 % julio, 1,5 % agosto, 1 % septiembre, 1 % octubre y 4,8 % en noviembre, que se compone por el 1 % por acuerdo paritario, más el 3,8 % en cumplimiento de la palabra empeñada para compensar la diferencia con el IPC).

Las escalas más bajas, que gracias a los mínimos garantizados tuvieron un aumento por sobre la inflación (10 %), tendrán también un incremento del mínimo garantizado en noviembre de $ 30 mil con respecto a octubre.

De esta manera, ningún agente estatal habrá percibido menos de 100.000 pesos de incremento para el período julio - noviembre . Y en el tramo de enero a noviembre, ninguno habrá cobrado menos de 245.000 pesos.

Lunes 1 de diciembre (acreditación en cuenta sábado 29 de noviembre)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.100.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 2 de diciembre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.100.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de diciembre

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.100.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de diciembre

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.100.000

Viernes 5 de diciembre

* Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.