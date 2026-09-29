Comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5,5 % acumulado respecto a junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre) con el mínimo garantizado de $ 100.000, siempre en relación al sueldo de junio.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del jueves 1 de octubre de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1.550.000.

El último turno será el miércoles 7. La liquidación incluye el aumento paritario acordado para el segundo semestre del año que a septiembre es de 5,5% en relación al sueldo de junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre). También se contempla un incremento mínimo garantizado respecto a junio de $ 100.000.

Puede interesarte

Jueves 1 de octubre

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000.

Viernes 2 de octubre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Lunes 5 de octubre (acreditación en cuenta sábado 3)

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.550.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.

El operativo arranca con personal policial y jubilados hasta $ 1.550.000.

Martes 6 de octubre

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.550.000

Miércoles 7 de octubre

* Autoridades del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.