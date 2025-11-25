La relación entre Moria Casán, Luis Ventura y Jorge Rial fue más cercana en el pasado, pero ese vínculo mutó en una guerra abierta que los protagonistas ya no ocultan.

Según visualizó la Agencia Noticias Argentinas, en La Mañana con Moria (eltrece), la conductora y el presidente de APTRA reconstruyeron cómo se rompió la amistad y por qué hoy hablan del ex Intrusos como su “enemigo mortal”.

“¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había sido nuestro compañero y que entró a América gracias a mí, porque no lo podían ni ver”, disparó Moria.

Ventura le respondió: “Celos, además, cuando yo le digo que iba a hacer temporada con vos, él vino y me dijo: ‘Solo te quiero decir una cosa: vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?’ y un año después él estaba saliendo a escena disfrazado, con voz de astronauta”.

(Foto: Gentilezas)

Moria, fiel a su estilo sin filtro, apuntó directo contra Rial: “Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa. Descarto a la gente que no hace bien”.

Después del cruce por Rial, la charla entre la conductora y Ventura siguió subiendo de tono. El líder de APTRA, defendiendo su trabajo en los Martín Fierro Latino, lanzó: “Cuando vos hacés algo que los otros quieren tener, te vienen a comer el culo”.

Puede interesarte

Finalmente, Moria remató sin filtro: “Y sí, te comen el culo seguido, papito”. Acto seguido se dio cuenta del exabrupto y frenó con humor: “¡Te van a convertir en un homosexual! Qué fuerte para la mañana, perdón Pablo Codevilla”, dijo dirigiéndose al gerente de programación del canal.