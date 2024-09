América enfrenta el peor brote de dengue en años, con más de 11,3 millones de casos sospechosos en 2024, un aumento del 234% respecto al año anterior, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los expertos advierten sobre el riesgo de reinfección, especialmente para aquellos que ya han contraído el virus. Una segunda infección con un serotipo diferente puede ser más grave, duplicando el riesgo de dengue grave, según estudios publicados en The Lancet Infectious Diseases y Journal of Microbiology, Immunology and Infection.

La doctora Daniela Hozbor, del CONICET, explica que los anticuerpos desarrollados después de una primera infección no protegen contra otros serotipos, aumentando el riesgo de síntomas graves.

En Argentina, se han detectado los serotipos 1 y 2, mientras que en Brasil se ha identificado el serotipo 3, lo que aumenta la posibilidad de su ingreso al país, según la viróloga Andrea Gamarnik.

Puede interesarte

El Ministerio de Salud de la Nación implementa un plan de acción que incluye vacunación focalizada y medidas preventivas para evitar criaderos de mosquitos y reforzar la vigilancia epidemiológica. Es fundamental tomar medidas preventivas para evitar la propagación del virus.