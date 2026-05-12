En Sería increíble se dio un incómodo momento cuando el divulgador reaccionó a una pregunta de la conductora.

Un intercambio tenso entre el doctor en biología molecular y divulgador Estanislao Bachrach se dio con la conductora Nati Jota durante el programa Sería Increíble cuando fue como invitado al canal de streaming Olga.

Todo comenzó cuando la influencer le preguntó sobre los efectos del alcohol en la producción de serotonina, a lo que Bachrach respondió: “No lo sé”. La conductora insistió: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”, lanzó, molesta con un ácido comentario.

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La interacción se tornó polémica hacia el final de la columna de Bachrach, quien es conocido por su trabajo en neurociencia aplicada al comportamiento humano. La conductora expresó su incomodidad de manera directa al comentar: “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”. En ese momento el invitado lanzó una fuerte frase: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.

⭕️"Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez"



🗣️El tenso momento durante la columna del biólogo Estanislao Bachrach en "Sería Increíble". pic.twitter.com/m5s3crKxl9 — Filo.news (@filonewsOK) May 11, 2026

“Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si yo canto suena mucho peor”, manifestó el divulgador, que se dedica a la investigación del cerebro y su biología, los pensamientos y las emociones. Pero la conductora no ocultó su malestar: “Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”. “Es un chiste, la columna es tuya”, acotó él. “Yo te pregunté un montón de cosas...”, señaló ella.

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Toto Kirzner, también integrante del programa, quiso suavizar el momento, pero no fue posible. “Nati quiere cerrar, está apurada”, comentó Bachrach. “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”, finalizó Nati, mientras él saludaba y se quitaba los auriculares.