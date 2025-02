Cuando apenas llevan un par de semanas en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) los nuevos participantes, Gabriela Gianatassio habló a calzón quitado con Eugenia Ruiz, no aguantó más y exteriorizó la poca onda en general que hay con Lucía "Luchi" Patrone.

En una ronda de mate en el parque de la casa, la brasileña y la santiagueña coincidieron en que la novia de Lauty Gram es una de las personas con las que menos afinidad tienen dentro de la competencia.

Y lejos de ser políticamente correcta, Gabriela fue letal al dejar en claro lo que piensa de la rubia. “Hace demasiado show y me cansa un poco”, dijo de entrada.

Pero eso no fue todo. Porque para que no quede duda alguna sobre lo que piensa de la joven modelo e influencer Gianatassio concluyó: “Cuando ella está cerca, me tengo que tapar un poco el ombligo porque me chupa toda la energía. Demasiada cámara, demasiadas emociones, a mí me cansa. No es natural. Eso es lo que me molesta, que es muy forzado”.