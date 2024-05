El equipo detrás de las trilogías exitosas de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit", valoradas en casi 6.000 millones de dólares, se une nuevamente para producir dos nuevas películas.

El primer proyecto, titulado provisionalmente "El señor de los anillos: la caza de Gollum", será dirigido por Andy Serkis, quien también dará vida al personaje de Gollum. Fran Walsh y Philippa Boyens se encargarán del guión, junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

"Es un honor y un privilegio viajar de regreso a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con ese ser: ¡Gollum!", expresaron Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens en un comunicado conjunto. "Como fans de toda la vida de la vasta mitología del profesor Tolkien, estamos orgullosos de trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y todo el equipo de Warner Bros. en otra aventura épica".

Estas películas, que se estrenarán para Warner Bros. Pictures y New Line Cinema, marcan el regreso de Jackson a la dirección después de hacer historia con la trilogía de "El señor de los anillos", convirtiéndose en la primera persona en dirigir tres largometrajes de gran presupuesto simultáneamente. Las películas originales fueron aclamadas y nominadas a varios premios, incluidos los Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA.

Serkis, quien también se desempeñó como director de la segunda unidad en la trilogía de "El Hobbit", ha dirigido anteriormente la película "Venom: Let There Be Carnage" en 2021. La emoción por este nuevo proyecto es palpable, y los fans esperan con ansias las nuevas aventuras que este equipo creativo tiene preparadas.