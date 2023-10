"La hija de Dios: Dalma Maradona", la serie biográfica que sigue el camino de Diego Armando Maradona, pasando por su infancia en Villa Fiorito y su carrera en Italia, hasta llegar a su legado, desde la mirada de la actriz, reveló su fecha de estreno para el 26 de octubre en la plataforma de HBO Máx.

El documental cuenta con la dirección de Lorena Muñoz, cineasta reconocida por sus películas "Gilda, no me arrepiento de este amor" (2016) y "El Potro, lo mejor del amor" (2018) y que viene de estrenar el miércoles pasado la serie "Releyendo: Mafalda" en Disney+ y Star+.

"Me interesan muchísimo las biografías, es como un género que me resulta súper atrapante y que reúne un poco de la ficción y del documental. Es como un mix de ambas que siento que me caracteriza tanto", nos contaba en diálogo con Filo.news, y nos adelantaba en exclusiva sobre alguna próxima biopic por llevar a la pantalla: "Hay alguien que me re interesa pero no se puede contar. Ahora es así. Por un tema de derechos y que se están negociando. Es una mujer".

La producción de la serie comenzó hace dos años.

Dalma expresaba: "Estoy feliz y emocionada con este proyecto y agradezco la oportunidad de seguir encontrándome con él, con la pasión de la gente por mi padre, descubrir anécdotas únicas y seguir sintiendo vivo su fuego sagrado por la vida, el compromiso por su país, el sentido de justicia, de equipo y deporte en un recorrido lleno de amor que me hace entenderlo aún más”.

La fecha de estreno se reveló en un comunicado con este medio, luego de que Dalma lo contara en una entrevista para TNT Sports con Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Angela Lerena y Maxi Grillo, en la previa del Superclásico Boca-River por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"Dalma lo mostrará a él en un rol de padre, compañero, mentor y persona. Resignificará sus recuerdos y su vínculo, para humanizar a ese Dios mostrando su lado más terrenal. A través de personas que marcaron su vida, como Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini y sus colegas en Nápoles", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

Compuesta por 3 episodios de 45 minutos, "La hija de Dios: Dalma Maradona", lleva el mismo nombre que el libro de Erika Halvorsen (creadora de guiones televisivos como "Pequeña Victoria", y "El fin del amor"), que ambas llevaron al teatro desde el 2021.