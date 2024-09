El escándalo de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán sigue generando polémica, y ahora el conflicto no solo gira en torno ellos, sino también a un cruce entre periodistas. En medio de las especulaciones sobre el quiebre de la pareja, Yanina Latorre fue quien sacó a la luz información delicada, asegurando que la modelo intentó contactarla tras sus declaraciones en LAM (América), donde reveló presuntos actos de corrupción y múltiples amantes del político.

"El viernes a la noche cuando yo conté todos los actos de corrupción del marido, mientras estábamos al aire, Pampita empezó a llamarnos desesperadamente a mí y a Ángel y yo la verdad, contestarle el telefono a Pampita para que me putee. Putealo a tu marido que te cagó y es chorro. Yo cuando Diego (Latorre) me cagó lo putee a Diego, no a los periodistas", declaró Yanina en su programa de radio de El Observador.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la respuesta de Tomás Dente, quien no dudó en criticar duramente a la panelista en sus redes sociales. El periodista le recordó un incómodo episodio de su vida personal, cuando la infidelidad de su esposo, Diego Latorre, salió a la luz: "Sentime, Yanina Latorre. Cuando tu marido te metía los cuernos y pusimos al aire el testimonio de la mucama que se lo fifaba, te ofendiste conmigo (que era el periodista). Hacés lo mismo que Pampita. Hacete cargo. Mentirosa. COCHINA".

Puede interesarte

Las palabras de Dente encendieron las redes y sumaron una nueva arista a este escándalo, comparando el accionar de Latorre en su momento con el actual comportamiento de Pampita para con ella.