Después de una semana convulsionada y llena de polémica, Luciana Martínez rompió el silencio y habló por primera vez del controversial episodio que vivió. La ex Gran Hermano fue acusada de viuda negra y denunciada por un turista estadounidense, que dijo que ella junto a su mánager lo durmieron y le robaron sus pertenencias.

Fueron días llenos de polémicas para , que fue detenida el sábado por la mañana y quedó en el centro de todas las miradas. Y si bien ella declaró recién el lunes, su versión fue muy diferente. Dijo que fue él quien suministró alcohol y drogas y que fue agredida sexualmente, un episodio al cual quedó vulnerable y no pudo manejar.

Este viernes 20 de marzo y luego de varios días situada en el ojo de la tormenta, decidió romper el silencio en A la Barbarossa, el ciclo de Georgina Barbarossa. Allí explicó haber ido al departamento del turista casi por casualidad, no obligada ni a la fuerza, pero sí por cierta insistencia. “Era como ir de after”, dijo la exparticipante.

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Ya en el departamento del estadounidense, la ex dijo haberse encontrado con alcohol, drogas y una actitud muy extraña por parte del hombre. “No entiendo porque no consumo, pero por lo que sé era droga tusi y cocaína”, siguió. Pero todo se volvió mucho más turbio cuando el turista empezó a actuar bajo efectos del alcohol y las drogas.

“Intenta acercarcarse a mí, en contra mía. Nos empezamos a besar. Quería interactuar rápidamente, me empieza a tocar y a sacarse la ropa. Entonces yo cedo, el efecto del alcohol que tenía ya era mucho así que mi cabeza estaba abombada”, siguió. Y fue entonces cuando Luciana notó algo determinante: “Cuando él nota que yo no soy una chica cis, su actitud cambia”.

''Luciana'':

Porque dice que el extranjero la quiso violar pero esta acusada de robo, el tema sigue pic.twitter.com/nsdsQgRuLY — Tendencias Gran Hermano (@EsTTGranHermano) March 20, 2026

“Le digo a mi amigo que me quiero ir. Pero él se pone en la puerta para que no salgamos. Intento sacarlo para poder abrir y explicarle que quiero salir”, continuó Luciana. Luego la exparticipante advirtió que su amigo se fue a pedido de ella, porque quería evitar un escándalo mayor. Y en ese momento, todo fue mucho más dramático porque quedó sola íntimamente con el hombre.

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El otro punto de conflicto también fue el robo. ¿Por qué le robaron? ¿Fue una venganza? “Eso yo me entero ya después en mi casa”, se excusó Luciana al respecto. Cabe recordar que su mánager fue quien tenía la mayor porción de las pertenencias del turista norteamericano.

Pero Martínez explicó que esta no es la primera vez que le pasa este tipo de episodios. “Al ser una chica trans, siempre se nos prejuzga por la prostitución”, contó sobre otros momentos que no habría decidido denunciar por este prejuicio social. No obstante, la ex Gran Hermano parece aún movilizada por la situación y no evitó las lágrimas: “Estoy procesando esto. Yo recién caigo de todo esto cuando estoy en la alcaidía”.