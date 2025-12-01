Dos hombres y dos mujeres de entre 31 y 41 años fueron detenidos el pasado sábado por la tarde en allanamientos realizados por personal de Prefectura Naval Argentina en cinco viviendas de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal María Gabriela Arri en el marco de un legajo penal por la venta de droga al menudeo que tramita en la Fiscalía Regional 1.

La investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA.

Puede interesarte

Además de las detenciones, el personal de Prefectura secuestró cocaína; una planta de marihuana; una pistola con pedido de secuestro por haber sido robada; 104 municiones de distintos calibres; dinero en efectivo; dos teléfonos celulares; tres balanzas de precisión; papeles satinados; elementos de corte y anotaciones de interés.