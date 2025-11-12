El reality culinario tuvo este martes su gala de última chance, donde algunos se lucieron pero un solo cocinero se salvó del delantal negro.

La gala de última chance de este martes 11 de noviembre en MasterChef Celebrity fue determinante y estuvo marcada por el éxito de los postres, con Momi Giardina como la salvada de cara a la gala de eliminación del miércoles.

La bailarina y streamer y Andy Chango optaron por trabajar juntos en las cocinas y presentaron unos piononos dulces muy similares que se llevaron los máximos elogios de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La noche dejó un claro contraste entre los participantes. Luego de probar todos los platos, el jurado anunció a los primeros sentenciados a la gala de eliminación: Emilia Attias, Luis Ventura y Walas fueron llamados al frente y recibieron de inmediato el delantal negro.

En un segundo grupo, el jurado analizó a Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli. Aunque sus piononos fueron calificados como "decentes", Germán Martitegui confirmó que "no alcanzó para salvarse, a seguir cocinando", enviándolos también a la instancia de eliminación.

Finalmente, la alegría fue para los mejores de la noche: Julia Calvo, Susana Roccasalvo, Momi Giardina y Andy Chango, pero solo Momi se subió al balcón.

Los salvados de MasterChef Celebrity

Andy Chango

Momi Giardina

Julia Calvo

Susana Roccasalvo

Los participantes que recibieron delantal negro