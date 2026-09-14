El sábado por la mañana, Guaminí amaneció con un frío intenso. Hacía 7 °C y las ráfagas de viento superaban los 35 kilómetros por hora. En esas condiciones, cuatro pescadores y un guía salieron en lancha por la Laguna del Monte y la excursión terminó en tragedia.

La embarcación volcó y hasta este domingo a la noche las autoridades habían encontrado los cuerpos de cuatro de ellos. "Había mucho viento, no pude bajar el tracker (un tipo de embarcación) por el fuerte viento. Lamentablemente, no hay que subestimar porque pasan estas cosas", dijo un guía experimentado de la zona.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este medio que en la lancha iban cinco personas a bordo para practicar pesca deportiva en la Laguna del Monte, muy conocida por sus pejerreyes de gran tamaño.

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"Por causas que todavía se están tratando de esclarecer, la lancha perdió estabilidad, dio vuelta 'campana' y desaparecieron la totalidad de los tripulantes", agregaron. El accidente tuvo lugar el sábado entre las 12 y las 13 en uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste.

Las autoridades confirmaron que el mismo sábado encontraron los cuerpos de tres pescadores: José Domingo Carrizo (84), de San Isidro; Carlos Augusto Pérez (71) de Capital Federal; y José Luna (70).

Sin embargo, por la noche, las tareas de rescate tuvieron que interrumpirse por la falta de iluminación. El operativo se retomó durante las primeras horas del domingo y permitió encontrar el cuerpo de José Antonio Bianchi (52), vecino de Cochicó, quien trabajaba como guía de pesca y era muy querido en la zona.

“Lo conocí por medio de la pesca en Cochicó y desde hace 3 años siempre me sacó él a pescar. Fue una gran persona, muy amable y servicial. La verdad que dolió mucho la noticia porque hace poco estuvimos pescando con él”, cuenta Victor Siano a Clarín.

"Soy pescador, lo conocía a José. Nos ha llevado a pescar en esa laguna, íbamos una o dos veces al año. Un buen tipo, muy lamentable lo que pasó", dice Daniel, otro pescador que solía embarcarse con el guía José Bianchi.

Los equipos de rescate de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil continúan buscando al quinto ocupante de la embarcación.

Según explica el guía, que prefiere reservar su identidad por seguridad, estos espejos de agua pueden ser muy peligrosos por los repentinos cambios de clima y los vientos fuertes.

"La laguna tiene 30.000 hectáreas, si hay viento las olas pueden superan el metro de altura. Y si no sos muy experto puede volcar una lancha y ahí el problema no es ahogarte, sino la temperatura del agua", explica. Para los que conocen la zona, la laguna "es un mar" ya que además de su extensión tiene hasta 12 metros de profundidad en algunas zonas.

Jose Bianchi (52) era vecino de Cochicó, trabajaba como guía de pesca y era muy querido en la zona.Jose Bianchi (52) era vecino de Cochicó, trabajaba como guía de pesca y era muy querido en la zona.

"Cuando los encontraron sin vida, las víctimas tenían los chalecos puestos", dijeron fuentes cercanas a la investigación. Esa habría sido una de las claves para que los rescatistas pudieran localizar tan rápido los cuerpos, pese a las difíciles condiciones de la laguna.

Incluso, el guía explica que muchas excursiones decidieron pescar desde la costa ese sábado por las condiciones climáticas. "Se sabía que iba a estar feo, a veces las personas quieren ir igual u otras no se quieren perder la jornada de trabajo", dice.

Además, agrega que como las víctimas tenían más de 70 años, “el salvavidas no los salvaba, lo único que los hubiera salvado era quedarse en tierra”.

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Ese sábado por la mañana, en Guaminí, la temperatura apenas alcanzó los 7 °C y el agua de la laguna estaba todavía más fría. En pleno invierno, una persona que cae a una laguna puede perder rápidamente el calor corporal y sufrir hipotermia en cuestión de minutos.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte”. En paralelo, la Policía Comunal de Guaminí ordenó la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

Las tareas se concentran en distintos sectores de la laguna, para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podría estar el último pescador que continúa desaparecido.