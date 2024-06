Brenda estaba internada en una clínica y decidió aprovechar la situación para jugarle una broma pesada a su hermana, Mia. Con la complicidad de su madre y una enfermera del lugar, planearon hacerle creer a la chica que “la habían abandonado en la habitación”.

Mientras Mia dormía en el sillón de acompañante, la paciente fue dada de alta. En ese momento, Brenda y su madre vieron la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan. “La dejamos sola durmiendo en la habitación y la enfermera se copó a hacer la joda”, relató Brenda en el video que compartió más tarde en TikTok.

Cuando la chica despertó, fue recibida por la enfermera, quien siguió a la perfección el guion de la broma. “¿Disculpá, vos te tenías que quedar o algo? Se fueron todos ya y tienen que venir a limpiar”, comenzó diciendo la profesional de salud. Mia, completamente desorientada, preguntó dónde estaba su familia. La enfermera, sin ningún tipo de problema, continuó descaradamente con la mentira: “Se fueron hace un buen rato”.

Confundida y preocupada, Mia agarró su celular y vio varias llamadas perdidas de su familia, lo que aumentó su desesperación. Salió rápidamente del cuarto y recorrió el pasillo de la clínica en busca de respuestas. Fue entonces cuando, entre las habitaciones, se encontró con su madre y su hermana Brenda, riéndose a carcajadas de la situación. “Casi se pone a llorar”, comentó Brenda en su video.

La reacción genuina de Mia y la preparación que implicó la broma captaron la atención de miles de usuarios en las redes sociales. El video pronto se volvió viral, obtuvo más de 1 millón de reproducciones y superó los 120 mil likes.

“Me mata que le hable a la enfermera con total confianza jajaja”, “¿En qué año se cursa actuación en enfermería?”, “La amo a la enfermera”, “La enfermera nació para actuar en Grey´s Anatomy jajaja”, “10/10 la enfermera”, “Yo me largo a llorar jajaja”, “Hace rato no me reía tanto. Nominación al Oscar a la enfermera jaja”, “¿En qué parte del cuatrimestre nos dan actuación? jajaja amo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.