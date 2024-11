Semana a semana, la tensión y los nervios crecen en la cocina de Bake Off Famosos (Telefe). Con el programa ya en la recta final, los competidores luchan por asegurarse un lugar en la última etapa. En ese contexto, mientras los participantes dan todo su esfuerzo por cumplir las pruebas en el tiempo acordado, Wanda Nara aprovecha para recorrer las estaciones de los pasteleros y conocer los detalles de su vida a fondo. Fue así como este miércoles, fiel a su estilo, la conductora abordó a Cami Homs y Eliana Guercio para debatir sobre el amor y las infidelidades de los futbolistas.

“Me encanta encontrarlas juntas. Porque este es un dúo, trío (incluyéndose a ella misma), botinero total”, comenzó diciendo Nara al iniciar la conversación con las pasteleras. Mientras cada una preparaba sus respectivos postres, las competidoras asintieron y celebraron su unión. “Un trío, una cumbre de botineras”, expresó Homs. Con el objetivo de reafirmar su punto, la empresaria se dirigió a la influencer y dijo: “Eliana tiene muchos años en el mundo del fútbol. Y vos también”.

Tras unos segundos de dudas, Camila respondió: “Las dos. Creo que ella más que yo todavía”. Fue entonces cuando Nara fue un poco más incisiva y preguntó: “¿Cómo son los jugadores chicas? Ping pong. Una palabra empieza. Eliana”. Ante la propuesta de la empresaria, la actriz habló de su esposo, Sergio ‘Chiquito’ Romero: “Divino el mío. Es uno en un millón”. De igual manera, Homs sostuvo: “Ahora tenemos la suerte de que son dos en un millón”. Molesta con la respuesta, Wanda redobló: “No hablen del suyo. Yo no las quiero decepcionar. Pero todas las mujeres de los jugadores dicen lo mismo”.

Sorprendida por la reacción de la conductora, la modelo dijo ante la cámara: “Wanda es bravísima. Creo que Eli y yo somos más buenitas, más tranqui en ese sentido”. Aún firme con su objetivo, Nara apuntó: “¿Se enteraron de alguna fiesta clandestina?”. Sin embargo, ninguna dio una respuesta. Luego, sola ante la cámara, Guercio reaccionó a este momento y disparó: “Sí, me enteré porque me contaste vos Wanda. Igual no la mandé al frente, no dije nada”.

En ese momento, Wanda volvió a ser más incisiva y planteó una situación complicada para las participantes: “Y ahora que son amigas, si vos te enteraras algo de Chiquito. ¿Se lo contarías?”. La ex de Rodrigo De Paul negó rotundamente meterse en parejas de sus amistades para no ser el motivo de una separación: “No. Es que la quiero tanto que no sé si le contaría. Yo no te quisiera ver sufrir, ¿me entendés?”. “Pero es peor saber que el otro tarado está haciendo algo”, respondió Wanda, disconforme con la respuesta. Pero en un intento por hacer entender, Camila subrayó: “Pero yo sería un causante de su sufrimiento. Capaz si no se entera por mí no se entera. Y que sea cornuda inconsciente. Y bueno, en algún momento la dejará”.

La conductora se mostró en una postura distinta a la de Homs, y reveló que ella sí le diría sus amigas sobre las infidelidades de sus esposos, como así también confesó que lo ha hecho, pero sus amigas no se han separado aún. Eliana Guercio no podía ocultar su incomodidad con la situación, fue por eso que luego a solas ante la cámara afirmó: “Yo quiero que me suene la chicharra del horno, que explote la batidora. Me quiero hacer humo”.

Fue en ese momento que Cami Homs decidió poner incómoda a la conductora y le dijo: “Pregunta, ¿arruinaste alguna pareja?”. Pero lejos de sentirse de esta manera, la empresaria aseguró: “No, porque siguieron. Y son mis recontra amigas, íntimas”. “¿Y los maridos te quieren?”, sostuvo Guercio, casi anticipándose a la respuesta. Inmediatamente Nara dijo entre risas: “No me quieren ni a mí ni a mi marido. Y muchas veces me pasó decir, ‘o se lo decís vos o se lo digo yo’”. Por último, ya sola frente a la cámara, Camila reflexionó sobre todo este momento: “Hay que tener cuidado con Wanda porque no sabés la cantidad de información que tiene en esa cabeza. No sé si tenerla de amiga o enemiga”.