Hoy, 26 de julio de 2023, el líder de los Rolling Stones cumple 80 años, pero no parece dispuesto a colgar el micrófono ni a dejar de mover sus caderas.

Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra. Su padre, Basil Joseph Jagger, era profesor de educación física y le inculcó desde pequeño el amor por el deporte y la disciplina. Su madre, Eva Scutt, era peluquera y miembro activo del Partido Conservador. Mick tenía un hermano menor, Chris, que también se dedicó a la música.

Mick fue un niño precoz que aprendió a leer y a escribir antes que sus compañeros. También mostró interés por la música desde temprana edad y empezó a cantar en el coro de la iglesia.

A los cuatro años recibió su primera guitarra como regalo de Navidad y a los siete ya tocaba algunos acordes.

EL NACIMIENTO DE LOS ROLLING STONES

Los Rolling Stones debutaron en el Marquee Club de Londres el 12 de julio de 1962. Al principio se dedicaban a versionar temas de blues y rhythm and blues, pero pronto empezaron a componer sus propias canciones.

Mick Jagger y Keith Richards se convirtieron en el dúo creativo del grupo, escribiendo clásicos como 'Satisfaction', 'Paint It Black' o 'Sympathy for the Devil'.

La banda fue ganando popularidad y fama gracias a su actitud rebelde y provocadora, que contrastaba con la imagen más pulcra de los Beatles.

Los Rolling Stones fueron considerados los chicos malos del rock and roll, generando controversias por sus letras, sus escándalos y sus problemas con la justicia.

A lo largo de su carrera, los Rolling Stones publicaron más de 20 álbumes de estudio, vendieron más de 200 millones de discos en todo el mundo y realizaron giras multitudinarias por todos los continentes, incluida Argentina.

UNA VIDA AL LÍMITE

Mick Jagger no solo es famoso por su música, sino también por su vida personal.

El cantante tuvo numerosas relaciones amorosas con mujeres de diferentes ámbitos, como modelos, actrices, cantantes o aristócratas. Algunas de las más conocidas son Marianne Faithfull, Bianca Jagger, Jerry Hall, Carla Bruni o L'Wren Scott.

De estas y otras parejas, Mick Jagger tuvo ocho hijos: Karis, Jade, Elizabeth, James, Georgia, Gabriel, Lucas y Devereaux. También tiene cinco nietos y un bisnieto.

UN REFERENTE DEL ROCK AND ROLL

Mick Jagger es uno de los símbolos indiscutibles del rock and roll. Su voz, su personalidad y su presencia escénica lo convirtieron en un modelo a seguir para muchas generaciones de músicos y fans. Su influencia se nota en artistas tan diversos como Aerosmith, Guns N' Roses, U2 o Lady Gaga.

Su legado también se refleja en la cultura popular, donde es objeto de homenajes, parodias y referencias. Su nombre aparece en canciones como 'Moves Like Jagger' de Maroon 5, o "You Can't Always Get What You Want" de Glee.

Su rostro se estampa en camisetas, pósters y grafitis. Su estilo se imita en pasarelas, revistas y redes sociales.