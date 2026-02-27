El auto que enfrenta la curva, la velocidad que aumenta, el motor que ruge siempre más y el violento ruido del choque.

Así quedó destruida la Ferrari 812 de Lauro Buoro, un importante empresario de Treviso, Italia, fundador de Nice Spa, empresa líder en el sector de la automatización de casas.

Al volante del potente auto estaba Tommaso Buoro, el hijo de 22 años del empresario. El joven había cumplido años y pidió dar una vuelta en la Ferrari junto a un amigo.

El paseo duró tres minutos. Tommaso estaba en el pequeño poblado de Camolli Casut di Sacile, cuando perdió el control del auto y se estrelló contra la pared del jardín de una casa.

Los dos jóvenes ilesos, la Ferrari destruida. Es una 812 Superfast de 12 cilindros y 800 caballos de potencia, cuyo precio de lista es de 350.000 dólares.