Desde que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras blanquearon su romance, la pareja quedó en el centro de la polémica. Y es que su historia de amor empezó muy poco después de la separación del exfutbolista de Chechu Bonelli y muchos señalaron a la modelo como la supuesta tercera en discordia. Ahora, en medio de rumores que indican que los mediáticos habrían terminado su vínculo, trascendió la contundente decisión que tomó el ex Racing y que no pasó desapercibida en redes sociales.

A pesar del clima tenso que arrastraban, el fin de semana explotó todo. En una entrevista, Bonelli contó lo que más le duele de su ruptura con Cvitanich, quien salió a contestarle sin filtro. Al mismo tiempo, Figueiras compartió posteos punzantes sobre la exposición y hasta se refirió a las críticas que recibe por parte de usuarios que la llaman “Tatiana”.

Horas después, Ivana publicó un mensaje que dejó entrever que ya no seguiría junto a Darío. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, escribió en Instagram.

En la edición del domingo de “Infama” (América TV), Marcela Tauro analizó el panorama y arriesgó: “Para mí que ella se hartó y dijo ‘Basta querido, yo te quiero mucho, pero no me banco todo este conventillo’”. Karina Iavícoli también aportó lo suyo: “Ella se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático. Cree que esto no es para ella… está recaliente, muy enojada”.

Darío Cvitanich cerró su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram/ @gossipeame).

Del otro lado, el exjugador tampoco estaría atravesando su mejor momento. Según detallaron en el mismo ciclo, Cvitanich vive su propia tormenta: “Recontra caliente, enojado, triste. Primero por haberla perdido a Ivana”, señalaron. Además, las fricciones con su exmujer tampoco ayudarían, ya que “siente que todas estas intervenciones de Chechu afectan”.

En medio de la polémica, Darío hizo un movimiento inesperado: según informó “Pochi” de la cuenta “Gossipeame”, el ex Boca Juniors cerró su cuenta de Instagram sin avisos ni explicaciones. Un gesto que no hizo más que reforzar las versiones de una crisis profunda y la idea de que, en este contexto, elige correrse de la escena pública.

Por ahora, ninguno confirmó la separación, pero la distancia, los posteos y las reacciones dejan abierta la puerta a cualquier desenlace. Lo que sí parece seguro es que este capítulo está lejos de cerrarse.