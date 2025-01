L-Gante, uno de los máximos referentes del RKT, enfrenta una nueva polémica tras ser denunciado por violencia de género por la modelo Dakota Gotth.

Según trascendió, Dakota presentó la denuncia el jueves 23 de enero en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. En su declaración, detalló episodios ocurridos durante su estadía con el músico. “Él estaba drogado todo el tiempo y me puso en situaciones peligrosas. En un after, me sentía tan incómoda que ni siquiera podía levantarme para ir al baño por miedo a que me violaran”, relató la modelo.

Gotth también declaró haber sido presionada constantemente para mantener relaciones sexuales. “Yo le dije muchas veces que no, hasta que agarró mi mano y la puso en sus partes íntimas. Me fui enojada y siento que me manipulaba psicológicamente”, afirmó.

Según su testimonio, la situación escaló a insultos cuando ella reiteró su negativa. “Me gritó y me dijo ‘¿Qué te pensás?’”, agregó.

Por el momento, L-Gante no se ha pronunciado sobre las graves acusaciones. Este nuevo episodio suma un capítulo más a la lista de controversias que rodean al artista en los últimos meses. La denuncia ahora queda en manos de la Justicia, mientras el caso genera amplio debate en redes sociales.