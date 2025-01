Los rumores de romance entre L-Gante y Dakota Gotth, que rápidamente acapararon la atención mediática, tuvieron un desenlace explosivo. La modelo rompió su silencio y, sin reservas, expresó su malestar por cómo la situación había afectado su vida personal y su imagen pública.

😡 Dakota, "la amiga" de L-Gante enfurecida: "Me haces quedar como una pelot..."



En un audio revelado en el programa Intrusos (América), Dakota apuntó directamente al cantante de cumbia 420, acusándolo de manipularla y causar problemas en su entorno.

“¿Qué onda con vos, bol...? Me terminaste reusando. Me están llamando de todos lados y diciendo cosas horribles. Yo no soy ni gato ni pu..., tuya ni de nadie. Creo que te quedó bastante claro eso”, expresó en el mensaje. Además, narró las incomodidades que vivió en Mar del Plata, donde L-Gante la dejó sola en un boliche y la abandonó en un after. "Me hiciste pasar momentos horribles. Ni siquiera sos capaz de pedir disculpas", le recriminó.

La modelo, conocida por su presencia en redes sociales con 180 mil seguidores, se ha convertido en un nuevo personaje en el mediático culebrón que involucra a otras figuras públicas como Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Tras su enérgica declaración, las reacciones no se hicieron esperar, y el escándalo continúa creciendo en las plataformas digitales.