Dakota Johnson volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de los sets de filmación y bien cerca de las pasarelas más exclusivas del mundo. La actriz norteamericana, que acaba de estar en la boda de su hermana Stella Banderas en España, fue anunciada como la nueva embajadora global de Valentino, en una movida que marca el inicio de una etapa cargada de arte, complicidad y mucha moda.

La noticia fue confirmada por la propia casa italiana, que eligió a Johnson para encarnar esa mezcla de sofisticación natural y magnetismo artístico que tanto fascina a Alessandro Michele, su flamante director creativo. Así, la relación entre ambos —que nació en los años dorados de Michele en Gucci— se renueva bajo el sello de Valentino.

Un reencuentro con historia: Dakota y Alessandro Michele

La conexión entre Dakota Johnson y Alessandro Michele no es nueva. Durante la etapa del diseñador en Gucci, la actriz fue una de sus musas más cercanas y juntos crearon looks que marcaron tendencia en alfombras rojas de todo el mundo. Ahora, ese lazo se fortalece en Valentino, con la promesa de llevar la elegancia a otro nivel.

“Estoy encantada de unirme a la familia Valentino y feliz de reencontrarme con mi querido amigo Alessandro Michele. Es un honor comenzar esta nueva etapa con un equipo tan talentoso”, expresó Johnson, dejando en claro la complicidad y la admiración mutua que existe entre ambos.

Dakota Johnson en Valentino: la foto oficial

Para la foto oficial como embajadora, Dakota Johnson eligió un look que resume a la perfección el ADN de Alesandro Michele: un vestido drapeado strapless, ajustadísimo, con el icónico estampado de lunares en blanco y negro, rematado por un lazo de raso rosa en la zona del escote.

El resultado fue una imagen poderosa y cinematográfica, que redefine la elegancia y deja en claro que la dupla Johnson-Michele tiene mucho para ofrecer.

La nueva musa de Valentino

Desde la marca italiana aseguran que la llegada de Dakota Johnson refuerza el diálogo de la marca con figuras que comparten un compromiso con el arte, la elegancia y la resonancia cultural. La hija de Don Johnson se suma así a un selecto grupo de embajadores globales de Valentino, entre los que están Clairo, Sophie Thatcher, Freen Sarocha, Jeff Satur, Lim Yoona y Colman Domingo. Todos ellos reinterpretan la belleza contemporánea con una voz propia.

La unión entre Dakota Johnson y Alessandro Michele traerá imágenes de alto impacto que el mundo de la moda ya está esperando.