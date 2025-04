Dalma Maradona, hija de la leyenda del fútbol Diego Maradona, brindó una entrevista reveladora con Nicolás Cayetano en el programa “No trates de entenderlo” de Metro 95.1, donde compartió sus sentimientos respecto a los médicos que trataron a su padre antes de su fallecimiento. Durante la conversación, Dalma acusó a los médicos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz de decirle que su padre estaría bien, mientras que, en paralelo, mantenían comentarios completamente distintos, como “déjalo acá, que se cague muriendo”.

Dalma, quien está inmersa en el juicio contra los implicados, expresó cómo vive este proceso judicial. “Estoy bien, aunque entiendo que es un proceso larguísimo. Me quejé porque para mí cuatro años de espera fueron demasiados, pero todos dicen que, para la justicia argentina, fue rapidísimo”, aseguró.

La actriz también destacó la importancia de este juicio en su vida: “Este juicio es lo que más me importa en la vida. Queremos presenciarlo porque las personas que están del otro lado nos miran y se ríen como si nada. Aunque es durísimo, tenemos que estar allí, escuchar a la fiscalía y ver la foto que mostraron...”.

En cuanto a su testimonio, Dalma fue firme: “No tengo nada que esconder, me pueden preguntar lo que sea y voy a decir lo mismo que dije la vez anterior. Estoy tranquila porque sé que no hice nada malo”. Sin embargo, reconoció lo difícil que es escuchar ciertos audios donde los médicos trataban a su padre con desprecio. “No está bueno escuchar cómo se referían a mi papá de esa manera”, dijo.

Dalma también criticó a los medios de comunicación por lo que consideró una campaña en su contra. Relató que había escuchado sobre un recorte donde se mencionaban los “tremendos audios” que ella había presentado en la querella. Sin embargo, explicó que el audio en cuestión fue grabado sin su conocimiento y lo único que decía era que necesitaban organizarse para cuidar a su padre. “Me grabaron sin saberlo, y luego lo sacaron de contexto”, apuntó.

Además, Dalma expresó su indignación hacia los acusados, asegurando que no es posible que sigan sosteniendo su inocencia cuando los audios los involucran directamente. “Si estás imputado, puedes creer que eres inocente, pero no hay manera, los audios te involucran. Y si, además, te reís delante de las hijas de la persona que trataste mal, eres una persona terrible”, sentenció.

En relación a los médicos Luque, Cosachov y Díaz, Dalma les recordó cómo le aseguraron que su padre estaría bien, mientras que por otro lado sostenían que lo dejaran morir. “Me lo dijeron los tres: ‘Quedate tranquila que a tu papá no le va a pasar nada’ y por otro lado decían ‘No, dejalo acá, que se cague muriendo’. Ojalá no hubiéramos tenido razón y mi papá estuviera acá”, lamentó.

Puede interesarte

Finalmente, Dalma reflexionó sobre la postura de la familia, señalando que durante años se les acusó de querer dinero y ser “locas”. A pesar de todo, afirmó: “Estoy tranquila porque no tengo nada que esconder, y me puedo cruzar con cualquiera sin temor. No tengo que quedarme callada, aunque eso no ayude al juicio. Lo que siento, lo digo”.

La hija del ídolo del fútbol concluyó comentando sobre los conflictos que Verónica Ojeda, otra de las figuras cercanas, enfrentó al expresarse con furia ante la situación. “No la juzgo, porque es lo que te dan ganas de hacer en una situación como esta”, finalizó.

La entrevista dejó al descubierto la profunda frustración de Dalma y la tristeza por la pérdida de su padre, mientras se enfrenta a un proceso judicial que mantiene vivas las heridas familiares.