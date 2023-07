Se desempeñaba como columnista del ciclo que conducen los hermanos Nicolás “Cayetano” y Julieta “Cayetina” Cajg.

Se trató de un extenso mensaje con el que aseguró que su salida respondía a cuestiones “administrativas” de la radio y se disculpó por no haberse podido despedir al aire.



“La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno”, escribió.

Puede interesarte

En ese sentido, aclaró: “Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rosando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime (Blizniuk, productora) y Caye (Cayetano), me quedé un poco más”.

Tras agradecer a sus ahora excompañeros por el aprendizaje y el tiempo compartido al aire, fue más allá y señaló que tras culminar su licencia por maternidad comenzó a trabajar “como correspondía” pero que ya a esa altura “los planes en esta radio” para ella eran “otros”.



“Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Los llevo en mi corazón”, concluyó la actriz, quien tras su paso por aquella “escuela de radio”, recibió mensajes de periodistas como Ángel de Brito, quien públicamente la invitó a ser parte de su programa LAM de América TV.