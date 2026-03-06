La ciudad de Mar del Plata fue escenario de una violenta secuencia en la que un policía, franco de servicio, se enfrentó a los tiros a un grupo de motochorros y evitó que lo asaltaran. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

De acuerdo con el medios locales, el intento de robo ocurrió en la esquina de Polonia e Irala, donde al menos tres sospechosos interceptaron al agente que circulaba en su motocicleta. De acuerdo con la filmación que ilustra esta nota, se ve cómo los asaltantes actuaron en forma coordinada y rodearon a la víctima para impedirle que escapara.

En el video se escucha la amenaza directa: “Dame la moto o te quemo”. El policía, para evitar evitar el robo, subió a la vereda con su moto, pero fue arrinconado contra una reja por uno de los ladrones. Tras un forcejeo y un empujón que lo derribó, el agente logró reincorporarse y correr, mientras escuchaba la amenaza.

En ese momento, uno de los agresores intentó arrancar el vehículo para huir, pero no logró encenderlo por completo. Fue el tiempo suficiente para que la víctima sacara su arma y se defendiera. Los asaltantes escaparon en sus propias motos y no lograron llevarse el rodado de la víctima.

Tras el enfrentamiento y el estruendo generado por los disparos y el choque de la moto, un vecino se acercó y preguntó si el hombre estaba bien, a lo que el policía respondió: “Estoy bien, soy policía, llamá al 911”.

El propio afectado verificó el estado de su motocicleta, que había quedado tirada sobre la vereda. “Cada vez más robos, ya no se puede vivir así”, expresó un vecino visiblemente indignado al diario Ahora Mar del Plata.