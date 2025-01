A través de sus redes sociales, Daniel Osvaldo compartió una historia en la que insultó a la mamá de uno de sus hijos sin identificarla con nombre y apellido.

El enojo del futbolista fue porque, según expresó, su hijo no lo llamó el día de su cumpleaños, que fue este domingo. “Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños. Bien conch..., la madre ejemplar”, lanzó, con furia, en sus historias de Instagram.

Inmediatamente, muchos pensaron que el palito era para Jimena Barón, a pesar de la buena relación que parecía que estaban teniendo desde el año pasado, con más cercanía de Momo con su padre. De hecho, Navidad la pasaron juntos.

Daniel Osvaldo estalló contra la mamá de uno de sus hijos. (Foto: Instagram/daniosvaldobv)

La cantante está de vacaciones, mientras transita sus primeros meses de embarazo, y Momo está con ella. “Momo calcinado en la arena pero marcando terreno. Hay momentos de celos, claro”, escribió en el último feed que compartió, con fotos desde la playa.

Puede interesarte

Los últimos posteos de Daniel Osvaldo con su hijo Momo

En 2024, Daniel Osvaldo empezó a mostrarse más cercano a Momo, el hijo que tuvo con Jimena Barón. Tanto es así que pasó la Navidad con el nene y compartió en sus redes sociales algunas fotos del festejo. En ese momento, el exfutbolista había reunido a varios de sus familiares en Monte Chingolo. Según se pudo ver en su perfil de Instagram, los deleitó con un asado hecho por él mismo.

Daniel Osvaldo celebró la Navidad en Monte Chingolo con su hijo Momo. (Foto: Instagram/daniosvaldobv)

Hace unos meses, Osvaldo había contado que tanto la depresión como las adicciones le impedían tener el deseo de pasar tiempo con sus seres queridos. Sin embargo, eso parece haber mejorado y hasta se mostró jugando a la pelota con Momo.

En otra de las imágenes, Osvaldo dejó ver la selfie que se sacó para mostrar la extensa mesa en la que había más de 20 personas. En el medio de todos los invitados estaba el nene que tuvo con Jimena Barón, además de Gianluca, su hijo mayor fruto de su relación con Nina Oertlinger.

El exfutbolista había dado un fuerte mensaje en sus redes para hablar de sus adicciones y de su salud mental. “Lo cuento porque es la única manera para poder salir, que la gente se entere lo que me está pasando. Me alejé de gente que me quiso y quiere mucho. Las adicciones me hacen no tener ganas de ver a mi familia ni compartir cosas con mis hijos”, había relatado el exjugador.

Daniel Osvaldo, junto a Momo y Gianluca (Foto: Instagram/danielosvaldobv)

Además, había dicho que por enojo cae en la autodestrucción y eso perjudica a la gente que quiere. Además, había indicado que el desgano se apoderó de él: “Vivo solo encerrado en mi casa, no hago nada productivo por mi vida, no me dan ganas de bañarme ni levantarme de la cama”.

Ante esas declaraciones, Jimena había salido a contar cómo era la relación de él con Momo. “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, había dicho La Cobra.