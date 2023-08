Fue revelado el informe de la autopsia del médico colombiano que murió en Tailandia en manos de Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho. Según indicaron los forenses, Arrieta no murió por un golpe en su cabeza como lo afirmaba la versión entregada por el homicida, sino que fue degollado por Sancho después de que quedara en estado de indefensión.

“Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses” señaló el subdirector de la Policía tailandesa, Surachate Hakparn, en unas declaraciones entregadas a EFE.

Con los resultados forenses, quedarían sin valor las primeras versiones entregadas por el confeso asesino y la Policía de Tailandia, que aseguraban en un principio que el médico colombiano de 44 años murió por golpes en su cabeza. Después, se comentó que Arrieta falleció por una puñalada que le propinó Sancho en el pecho, una hipótesis que no había podido ser corroborada, ya que el torso del médico aún no ha sido encontrado por las autoridades.

Sin embargo, con el dictamen que confirma la causa de muerte, la Policía de Tailandia aseguró que el caso queda concluido, pese a que no hayan podido localizarse nueve de las 17 partes del cuerpo de Edwin Arrieta, aunque las autoridades confirmaron que continuarán con la búsqueda, especialmente de su torso, donde presumen se encuentra el teléfono celular del médico, que podría dar nuevas pistas de la relación que mantenía el español con el colombiano.

“Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la parte torácica ya es secundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente”, señalaron las autoridades.

El subdirector también aseguró que el parte médico será incluido en el informe oficial de las autoridades para iniciar con el juicio contra Daniel Sancho, quien deberá enfrentar el cargo de homicidio premeditado, que contempla la pena de muerte como castigo.

“Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. (...) El caso se ha resuelto rápido. Ahora la Policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes”, comentó Surachate Hakparn al medio citado.

Entretanto, los restos hallados hasta el momento ya se encuentran listos para ser repatriados a Colombia, donde se espera que la familia sepulte al médico colombiano. “Entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible, para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios”, indicó el subdirector.

En medio de las declaraciones, el alto oficial se refirió a las acusaciones que existen contra la Policía de Tailandia, que aseguran que lograron la confesión de Sancho acudiendo a beneficios e incentivos para dar resultados rápidos a la Fiscalía de ese país.

“La única razón por la que (Sancho) confesó es porque no quería enfrentarse a la pena de muerte”, negando cualquier beneficio o amenaza con castigos más severos, de las leyes de Tailandia. En cuanto a los móviles del asesinato, las autoridades mantienen su teoría de que se trató de una aventura amorosa entre Sancho y Arrieta.

De momento, se sabe que, con la confesión de Daniel Sancho, el chef español, podría librarse de la pena de muerte, con la que se castiga a quienes cometen asesinatos con premeditación en ese país, y su condena sería rebajada a cadena perpetua, pero el fallo solo será conocido en un período de tres a seis meses, tiempo establecido en Tailandia para dictar una sentencia.