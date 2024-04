El juicio de Daniel Sancho se celebra en el tribunal de la isla de Samui, en el juicio más mediático que se recuerda en el sur de Tailandia. El acusado es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia lo que originó que de inmediato el asesinato de Arrieta, del que el español confesó ser autor y acaecido el pasado 2 de agosto, se convirtiera en un tema nacional, tanto en España como en Tailandia. En el juicio se analiza si el autor confeso de los hechos actuó de forma premeditada o fue en legítima defensa tras un intento de abuso sexual por parte de Arrieta, con el que Sancho tenia relación sentimental. El cuerpo del colombiano fue descuartizado.

El juicio oral comenzaba con una gran expectación en la calle, con decenas de cámaras y periodistas asediando a los familiares del acusado, así como la expectación sobre la presencia de familiares y defensa de la víctima.

En esta primera sesión, todas las partes han hecho un alegato inicial y han declarado cuatro testigos de la Fiscalía que coincidieron con Sancho en la isla de Phangan, escenario del brutal crimen. En concreto ha declarado la mujer que encontró los primeros restos del fallecido en un vertedero, la que alquiló una moto al chef y los encargados de los dos hoteles en los que se alojó el acusado, uno de ellos en el que tuvo lugar el supuesto asesinato.

Daniel, tal y como ha informado Juan Gonzalo Ospina, ha podido hacer varias preguntas a los testigos. "Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante al verle encadenado de pies y manos, pero en relación a las garantías procesales que está teniendo yo creo que son bastante amplias. El tribunal le está permitiendo realizar preguntas a los testigos", ha explicado a la prensa que cubre el caso.



¿Cuándo declarará Daniel Sancho?



El próximo 25 de abril comparecerán Daniel Sancho y su padre, el actor Rodolfo Sancho. Los padres de Edwin Arrieta finalmente no declararán en el juicio al haber rechazado el tribunal su petición de hacerlo por videoconferencia.

El chef se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en declaraciones a Efe cuando fue detenido. Daniel podría enfrentarse a la pena capital por este crimen.

Suspensión de forma temporal

La primera sesión del juicio en Tailandia sobre el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta del que está acusado el español Daniel Sancho se ha suspendido nada más comenzar la vista. El juez de la causa ha ordenado suspender el proceso al comprobar que uno de los asistentes habría intentado tomar un vídeo en el interior de la reducida sala donde se van a desarrollar los interrogatorios.

Tras parar el juicio el letrado ha exigido a los presentes que no deben informar de nada de lo que acontezca en la sesiones. La policía comprobó si otros asistentes tenían la intención de sacar documentos gráficos. La vista ha proseguido al cabo de unos minutos.