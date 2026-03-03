Lo que comenzó como un "enigmático" en los programas de espectáculos de la tarde terminó escalando a una velocidad que obligó a los protagonistas a intervenir.

Luego de que circulara la información de que Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían iniciando un romance —e incluso se hablara de visitas nocturnas al departamento de la actriz—, el músico decidió no dejar pasar el tema y utilizó sus canales oficiales para aclarar su situación sentimental.

La noticia había cobrado fuerza debido al reciente quiebre entre Siciliani y Luciano Castro, lo que generó un clima de especulación constante sobre quién sería el nuevo acompañante de la protagonista de Envidiosa. Sin embargo, el hijo del "Flaco" Spinetta fue directo y conciso para evitar que la bola de nieve siguiera creciendo.

El tajante mensaje en X

Fiel a su estilo directo y sin vueltas, Dante recurrió a su cuenta de X para dirigirse a sus seguidores y a la prensa. Ante la difusión masiva del rumor que lo vinculaba sentimentalmente con la actriz, el músico escribió un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre su postura frente a las cámaras de chimentos.

"Es mentira lo que están diciendo", sentenció el artista, despegándose completamente de cualquier vínculo amoroso con Siciliani.

Con estas palabras, Spinetta buscó dar por terminado el asunto de raíz, molesto por la ligereza con la que se manejó la información en los medios de comunicación en las últimas horas.

El posteo de Dante Spinetta en X.

Griselda Siciliani y el foco en lo laboral

Por el lado de la actriz, si bien no emitió un comunicado tan directo como el de Dante, su entorno asegura que está totalmente enfocada en sus compromisos profesionales y en transitar su reciente soltería con tranquilidad. La relación con Luciano Castro terminó en términos de mutuo acuerdo, pero el ruido mediático parece estar forzando romances que, según los propios protagonistas, no existen.

No es la primera vez que a Dante se lo vincula con figuras del espectáculo de manera errónea, y su reacción demuestra un cansancio ante la exposición de su vida privada, la cual suele resguardar con mucho recelo mientras se concentra en su producción musical.

Griselda Siciliani con el foco en lo laboral.

Fin de las especulaciones

Con la desmentida oficial en la mesa, el supuesto "romance del año" parece haberse diluido en menos de 24 horas. La contundencia de Spinetta en redes sociales funcionó como un escudo ante la guardia periodística, dejando claro que su presente no incluye —al menos por ahora— un noviazgo con la reconocida actriz.

Por el momento, el músico continúa con su agenda de grabaciones y presentaciones, mientras que el nombre de Griselda Siciliani seguirá siendo, inevitablemente, uno de los más buscados por la prensa del corazón en este 2026.