Los Premios Ídolo Argentina 2026 celebraron su tercera edición este miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte de Buenos Aires, con una ceremonia que reunió a influencers, streamers, músicos y personalidades del entretenimiento digital. La gala reconoció a los creadores de contenido más destacados del año y tuvo como gran ganador a Davoo Xeneize.

El evento fue conducido por Sofía "La Reini" Gonet y Grego Rossello, mientras que la transmisión estuvo a cargo de Streams Telefe. Antes de la entrega de premios, Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi recibieron a los invitados en la alfombra verde.

La premiación contó con 29 categorías y sumó dos nuevas distinciones: Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad. Además, tres rubros incorporaron la participación directa del público para definir a sus ganadores.

Según informaron los organizadores, durante las primeras 24 horas se registraron más de 100.000 postulaciones y alrededor de 2.500 creadores fueron considerados en la etapa inicial de selección.

Davoo Xeneize, el gran ganador de la noche

Uno de los momentos más importantes de la ceremonia llegó con la entrega del premio Ídolo del Año, la máxima distinción del evento.

Davoo Xeneize fue elegido como la figura más destacada de la edición 2026, reconocimiento que coronó su crecimiento dentro del universo del streaming y las redes sociales.

"Davo": Porque ganó el premio a Ídolo del Año en los #PremiosIdoloArgentina https://t.co/dqJ1gB1pDe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 29, 2026

El creador de contenido también obtuvo el premio a Streamer más viral, convirtiéndose en uno de los protagonistas centrales de la gala.

Por su parte, Moria Casán recibió dos distinciones: Suceso Viral y un Reconocimiento Especial, que destacaron su presencia en la cultura popular y su repercusión en las plataformas digitales.

Marta Fort, Nico Occhiato y Ángela Torres entre los premiados

La ceremonia también dejó varios nombres reconocidos del espectáculo argentino.

Marta Fort fue elegida Ídolo Revelación, mientras que Nico Occhiato recibió el galardón Ídolo Celebrity. Además, Luzu TV fue reconocida como Ídolo Comunidad.

¡Un gran año para Marta Fort y merecido reconocimiento! 👏 🌺 Mirá los #PremiosIdoloArgentina por #StreamsTelefe en https://t.co/UXf1J2BFwG #Idolo2026 #PremiosIdolo https://t.co/MTFn4xqYEB — Streams Telefe (@streamstelefe) October 29, 2026

En la categoría musical, Ángela Torres obtuvo el premio Ídolo Musical, mientras que Zaira Nara se quedó con la estatuilla correspondiente a Moda.

Entre las figuras del entretenimiento digital, Valen Rizzuti tuvo una noche destacada al obtener dos premios: Humor y Entretenimiento e Ídolo Notero/a.

La periodista Sofía Martínez fue reconocida como Ídolo Futbolero/a, mientras que Lautaro "La Cobra" Del Campo recibió la distinción a mejor Streamer.

Estos fueron los principales reconocimientos entregados durante la tercera edición de la ceremonia:

Entre los principales ganadores de los Premios Ídolo 2026 se destacó Davoo Xeneize, quien recibió las estatuillas a Ídolo del Año y Streamer más viral. Moria Casán también obtuvo dos reconocimientos, en las categorías Suceso Viral y Reconocimiento Especial. Por su parte, Nico Occhiato fue elegido Ídolo Celebrity; Marta Fort, Ídolo Revelación; Ángela Torres, Ídolo Musical; y Luzu TV, Ídolo Comunidad. Sofía Martínez ganó como Ídolo Futbolero/a, Lautaro "La Cobra" Del Campo fue distinguido como Streamer y Zaira Nara se impuso en Moda. Además, Valen Rizzuti recibió dos premios, en Humor y Entretenimiento e Ídolo Notero/a. La Fórmula Podcast ganó en Podcast; Lara López Calvo, en Actualidad; Tefi Russo, en Gastronomía; y Gero Arias, en Deporte.

"Siempre observando lo que pasaba en producción, en vez de mirar culos y tetas él miraba lo que pasaba atrás" Moria Casán le entregó un #PremiosIdoloArgentina a Nico Occhiato. https://t.co/7uuHhHkG4S — emi (@eeemiliano) October 29, 2026

En las restantes categorías, Angie Velasco fue reconocida como YouTuber y Evitta Luna como TikToker, mientras que Agustín Franzoni ganó en Contenido Creativo y Delfina Ferro en Lifestyle. Yerba Cósmico obtuvo el premio a Emprendimiento; Martina Saravia, a Viaje; Cande Copello, a Beauty; Fiorella Vitelli, a Health; e Iñaki Zugasti, a Automotor. También fueron distinguidas Almendra Veiga en Cultura, Tecnología y Redes; Valeria "La Gurisa" Rivas como Ídolo Emergente; y La Chica del Brunch en Reseñas Gastronómicas. Finalmente, el reconocimiento a Momento Viral fue para "¿Así toma agua la Agusneta?", mientras que "A quién le importa", de Luck Ra y Thalía, se consagró como Canción más viral.

Puede interesarte

Una celebración del entretenimiento digital

Los Premios Ídolo fueron creados por la influencer española Dulceida, Aida Domènech Pascual, con el objetivo de reconocer el trabajo de los creadores de contenido y las personalidades de las redes sociales.

En Argentina, la ceremonia continúa ampliando su alcance y suma nuevas categorías vinculadas con los diferentes formatos que ganaron protagonismo en internet.

La edición 2026 volvió a reunir a representantes de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y los principales canales de streaming, que participaron de una noche dedicada a reconocer la influencia de los contenidos digitales en el entretenimiento actual.