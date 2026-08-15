El casamiento entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul el próximo 19 de diciembre en el exclusivo Dok Haras, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, promete ser el evento del año. Tras confirmarse el compromiso, se filtraron los nombres de algunas de las celebridades que podrían asistir.

Las románticas fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel tras anunciar su casamiento

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja se habría comprometido durante unas vacaciones a Marruecos hace exactamente un año y, desde entonces, está planeando una lujosa boda que reunirá a figuras del espectáculo y el deporte.

Qué famosos asistirán al casamiento de Tini y De Paul

Tini Stoessel lleva una carrera de aproximadamente 19 años en los medios, por lo que cosechó un gran número de conexiones con figuras del espectáculo.

Entre los nombres que figuran en la lista de invitados de su casamiento se encuentran María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Steffy Roitman y Ricky Montaner, Lizardo Ponce, Alejandro Sanz e incluso Susana Giménez, quien curiosamente fue quien confirmó la fecha de la boda en televisión.

Por parte del futbolista, se esperan nombres como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Kun Agüero, entre otros nombres de La Scaloneta, como Nicolás Otamendi. Además, se habló de la presencia de David y Victoria Beckham, pero no está confirmado.

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También formará parte el círculo íntimo de la pareja: amigos cercanos y familiares.

El pasado 11 de agosto, la cantante sorprendió a todos al confirmar su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul con un video que revolucionó las redes sociales y prometió "mostrar todo" el proceso camino al altar.

"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió la cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram.