El sábado 3 de enero el mundo amaneció con la noticia de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue sacado del país en un operativo dirigido por los Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo. En este panorama, las reacciones del mundo del espectáculo no se hicieron esperar y las primeras voces vinieron de reconocidas personalidades que cuestionaron al gobierno chavista.

“SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman”, escribió Ricardo Montaner, argentino de nacimiento y venezolano por adopción. También se manifestaron sus hijos Mau y Ricky, nacidos en Caracas, a través de la cuenta oficial de dúo que conforman: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa (sic)“, escribieron junto a la bandera del país caribeño.

Amen amen 🙏 #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

Catherine Fulop es una de las famosas que más visible hizo su postura en este tiempo. Radicada en Argentina desde los 90, cuando formó una familia con Ova Sabatini, participó activamente de las diversas movilizaciones en su tierra. Y así se manifestó una vez que trascendieron los hechos del sábado en una publicación conjunta con su marido: “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", escribió junto a una imagen simbólica de Dios abrazando a su país.

Entre los comentarios se destacó el de su hija, Oriana Sabatini, quien reaccionó con corazones. La esposa de Paulo Dybala ya había publicado una historia de Instagram con el emoji de las dos manos en forma de ruego y la bandera venezolana. Y Ova también dijo lo suyo: “Tanto daño, tanto sufrimiento causado. Familias enteras separadas. Padres, hijos, abuelos, hermanos. Pronto nos veremos Venezuela”.

El músico Carlos Baute es otro de los artistas que dejó clara su postura contraria a Maduro. El venezolano radicado en España grabó un video en el que celebró “el regalo de Navidad” y dejó algunas palabras alusivas al hecho: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad", sentenció.