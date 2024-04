Una joven se volvió viral en X tras compartir una situación muy desafortunada que le tocó vivir tras ir a terapia: resulta que se encontró a su psicóloga en una fiesta, pero esto no fue lo raro, sino que la halló besando a su ex novio.

Así como lo lees, a través de un video de TikTok la usuaria @camilagalleano contó todos los detalles de cómo fue que descubrió a la profesional junto al hombre "por el que había ido a terapia".



¿Cómo encontró joven a su psicóloga con ex novio?

En la grabación que se difundió en X, la joven primero anunció que iba a contar la historia "de la vez que me enteré que mi psicóloga se estaba tirando a mi ex, por el que había ido a terapia".

Recordó que ella, durante una sesión, "me dice 'No te puedo dar más', no me dio explicaciones, no me derivó, simplemente me dijo 'No te puedo ver más'".

Tras un mes de esta situación donde "no había buscado a otra psicóloga", la joven salió a una fiesta, "y en un momento de la noche miro para atrás y la veo a ella, y de 'Hey, mi psicóloga'".

"La veo chapando con un pibe que estaba de espaldas y cuando veo era él, era mi ex, estaba chapando -besándose- con mi ex", detalló.

La joven se 'sacó de onda' porque era "el mismo pibe por el que fui a terapia seis meses y te conté en cada sesión que estaba enfermo de la cabeza".

"Yo hice esa noche la popular: salgo como quiero, vuelvo como puedo, porque terminé en la ambulancia con un ataque de asma y oxígeno", rememoró sobre lo que le ocurrió tras presenciar esta traición.

La mujer argentina dijo que "nunca más me la crucé, ni a ella ni á él". Desafortunadamente, "ahora estoy pagando la terapia haber ido a terapia".