El 15 de mayo, en un insólito incidente en el juzgado de Ann Arbor, Michigan, un hombre con licencia de conducir suspendida se presentó a una audiencia virtual mientras manejaba su vehículo. Corey Harris, quien debía comparecer ante el juez Cedric Simpson a través de una videollamada, causó asombro cuando apareció en la pantalla sentado en su auto en movimiento. El video de la audiencia, que se viralizó en redes sociales, muestra a la asistente del defensor público introduciendo el caso y anunciando el inicio de la sesión por Zoom.

El juez Simpson, visiblemente sorprendido, preguntó a Harris si estaba manejando, a lo que el hombre respondió afirmativamente, explicando que se dirigía a un consultorio médico. Aunque Harris logró estacionar su auto y se declaró listo para la audiencia, el juez no pudo contener su perplejidad ante la situación. La abogada defensora solicitó un aplazo del caso por cuatro semanas, pero el juez expresó su incredulidad ante el comportamiento del acusado: "Quizás no entiendo algo. Este es un conductor con una licencia suspendida y estaba conduciendo sin ella". La sala virtual quedó en silencio.

El juez Simpson determinó revocar la fianza de Harris, ordenando que se entregara a las 18 horas en la prisión de Washington. En caso de no hacerlo, Harris enfrentaría un arresto y no podría salir en libertad mediante el pago de una fianza. El acusado, sorprendido, solo pudo responder: "Oh por Dios".

En Michigan, una licencia de conducir puede ser revocada de manera definida o indefinida. En el primer caso, el período específico de revocación se registra y, al finalizar, el solicitante puede restaurar su licencia pagando una cuota de 125 dólares en una oficina oficial. Esta parecía ser la situación que Corey Harris intentaba resolver al presentarse a la audiencia.

Las suspensiones indefinidas, por otro lado, no tienen una fecha de finalización y pueden ser impuestas por varias razones, tales como:

No tener un comprobante de seguro de automóvil.

Infracciones por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.

No comparecer ante la corte en una audiencia de delito menor por una violación de tráfico.

No cumplir con un fallo judicial.

Ignorar o no pagar una multa de tráfico en el plazo especificado, lo que resulta en una orden de arresto.

Durante las audiencias para levantar las suspensiones, se proporciona un abogado al solicitante y el funcionario a cargo escucha el testimonio y revisa las pruebas antes de tomar una decisión. La restauración de la licencia puede ser decidida el mismo día o en las semanas siguientes a la audiencia.

Este inusual caso ha resaltado las estrictas medidas y procedimientos que Michigan aplica para la recuperación de licencias de conducir, así como la importancia de cumplir con las leyes de tráfico y las órdenes judiciales.