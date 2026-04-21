Ángel de Brito dio la noticia al aire de LAM (América TV) y reveló que la modelo está en la dulce espera de un varón.

Mientras que Jésica Cirio ya es mamá de una nena junto a Martín Insaurralde, su actual pareja también tiene un hijo.

"Tuvo que esperar porque no se lo había contado todavía a su hija, y hoy a la tarde cuando la fue a buscar a danza, se lo dijo. Ella le pedía un hermanito", comentó De Brito.

Puede interesarte

La conductora se alejó los escándalos tras su tormentosa separación de Elías Piccirillo y está de novia con un hombre que no pertenece a los medios.

"Nicolás es empresario y tiene supermercados mayoristas, le vende a supermercados y a un frigorífico", detalló el periodista.

Los rumores del romance iniciaron en agosto de 2025 y surgió el nombre de Nicolás Trombino. En febrero de este año, ambos estuvieron de incógnitos en la presentación de un libro.

En noviembre de 2025, Jésica Cirio reapareció públicamente y habló sobre los problemas de salud que enfrentaba tras su escandalosa separación de Elías Piccirillo.

Luego de ser vista en Punta del Este con su nuevo novio, Nicolás Trombino, la modelo contó que el año tormentoso que tuvo le pasó factura a nivel físico y emocional.

En diálogo con Bruno Incicco para Desayuno Americano (América TV), Jésica Cirio se refirió a su decisión de alejarse de los medios: "No voy a hablar de mi vida privada. A ustedes le tiene que importar que yo esté bien. Estoy bien, tratando de sanar. Es la decisión que tomé desde hace bastante tiempo y prefiero no hablar de mi intimidad".

"Me hace bien a mí y es lo que charlo con el terapeuta. Es resguardar mi vida en general. Por eso trato de no asistir a ningún evento. Es lo mejor para sanar y estar bien yo de mi salud mental...", agregó.

"Estoy expuesta desde que tengo 11 años. Empecé a trabajar desde muy chiquitita. Y después de todo lo que pasé y bueno hace poco tengo unos temas de salud por los que prefiero resguardarme y cuidar y proteger a mi familia y a mis vínculos...", explicó.

Puede interesarte

"Me descubrieron algunas arritmias como consecuencia del estrés y todo lo que pasó", detalló. Y siguió: "Es por eso que lo que más quiero hoy es resguardarme. Yo trabajo desde los 11 años y ahora decido bajar el perfil, es algo que también hablé mucho con mi terapeuta".

"Hoy trato de estar atenta a mi salud. Independientemente de que me cuido, como sano y hago ejercicio y me hago controles y soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas", reflexionó.

"Por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general. Fue un año muy difícil pero me considero una persona fuerte y trato de poner atención en mi vida, mi salud y de refugiarme en las personas que quiero", expresó.