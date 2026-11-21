La muerte de Matías Ricciardelli, expareja de María Paz “Maypi” Delgado y padre de su hija India, generó conmoción en el ambiente del espectáculo. La noticia se conoció este viernes, aunque el fallecimiento habría ocurrido el martes 17 de noviembre.

En medio de las consultas sobre qué sucedió, hasta el momento no se difundió públicamente la causa de su muerte. La información fue confirmada por la periodista Marcia “Pochi” Frisciotti, quien pidió preservar la intimidad de los familiares en este momento doloroso.

Qué se sabe sobre la muerte de Matías Ricciardelli

La noticia comenzó a circular luego de que Pochi, de la cuenta Gossipeame, confirmara el fallecimiento de Ricciardelli a través de sus redes sociales. Ante las preguntas de sus seguidores sobre las circunstancias del hecho, evitó brindar detalles.

La periodista describió lo ocurrido como una situación “profundamente dolorosa y delicada” y remarcó que prefería no profundizar por respeto a los familiares y seres queridos.

Por ahora, no hay información pública confirmada que permita establecer de qué murió Ricciardelli.

El mensaje de Maypi Delgado tras la muerte de su expareja

Luego de que la noticia tomara repercusión, Maypi Delgado publicó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó el difícil momento que atraviesa junto a su hija.

La exparticipante de Gran Hermano pidió respeto y explicó que se mantendría al margen de las consultas periodísticas, tal como lo había hecho desde que conoció la noticia.

“India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”, expresó la modelo, en referencia a la hija que tuvo con Ricciardelli. También pidió que cuidaran a toda la familia y agradeció las muestras de acompañamiento.

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La historia de Maypi Delgado y Matías Ricciardelli

Maypi Delgado y Matías Ricciardelli tuvieron una relación que se hizo pública y que, con el paso del tiempo, atravesó distintas dificultades. Ambos fueron padres de India, quien nació en abril de 2023.

Tras la separación, la modelo había hablado públicamente sobre situaciones complejas que atravesó durante la relación y sobre los desafíos de la crianza.

Ahora, frente a la muerte de Ricciardelli, Delgado pidió preservar la intimidad familiar y concentrarse en acompañar a su hija en este momento.