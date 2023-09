Un nuevo ritmo está sonando no sólo en boliches, sino en plataformas como TikTok o YouTube.

Tiene varios nombres. Unos lo llaman LATIN TECH, otros TECH HOUSE LATINO. Algunos hasta le dicen TECHETÓN.

Pero este ritmo se está viralizando bajo el nombre de TECHENGUE.

La palabra nace de unir otras dos: CACHENGUE -como en Argentina le decimos a la música para fiestas, sea reggaetón, cumbia, trap, rkt, etc- y TECH, que no es el tech de techno sino más bien de TECH HOUSE.

Puede interesarte

Básicamente es la fusión de todos estos géneros incluidos en la música urbana con la electrónica, más que nada el house y el tech house.

Pero para que entiendas bien cómo se dio este boom, primero te tengo que contar de GORDO. Nacido en Estados Unidos pero criado en Guatemala, GORDO es hoy una de las figuras de lo que acá llamamos techengue y en España conocen como REGGAETECH.

Con el audio viral de FENOMENAL y su uso en sus sets pegó más fuerte todavía en Argentina, pero muchos lo distinguen por mezclar "La mama de la mamá" de El Alfa.

En realidad, su carrera arrancó por el lado del hip hop, después conoció la música dance y el EDM y se mantuvo vigente en ambas escenas por 14 años bajo el alias de CARNAGE.

Sin embargo, en 2022 decidió dejar todo eso atrás y abrir una nueva etapa como GORDO.

La posta es que el TECHENGUE existe desde antes de que GORDO siquiera se lanzara como proyecto, incluso otros DJs como por ejemplo DIPLO ya vienen haciendo este tipo de mezclas en sus sets desde hace años.

Pero no podemos negar el empujón que le está dando el guatemalteco aprovechando el auge de la música latina en el mundo.



¿Y desde cuándo existe el TECHENGUE?



Bueno más o menos nace en 2020 en plena pandemia. Una de las cualidades que tiene este estilo en Argentina es que muchas veces directamente se toman los remixes ya hechos al cachengue onda ferpa y es esa mezcla la que se versiona a la electrónica, por eso también es TECHENGUE.

En Argentina hay DJs como Nacho Serra y Facundo Majdalani que suenan desde 2020, o Luciano Troncoso que arrancó con sus TECHENGUE SESSIONS en 2021.

Puede interesarte

Otros como Cande Gariso o Lucas Cash se arman sus sets pensados bien para la previa en YouTube. Hasta hay un Ferpa. O bueno, hay un no-ferpa.





Como todo lo nuevo, hay público que lo apoya y otro que lo resiste.

La posta es que guste o no, el TECHENGUE no es sólo una moda por dos razones - no llegó ahora 2023, sino hace por lo menos 2 años que está instalado y aparte, además de oferta, hay una demanda del público por consumirlo.

Y la otra razón es que no es algo que suceda únicamente en Argentina, como lo demuestra tanto los DJs que tocan este estilo como los múltiples nombres que tiene alrededor del mundo.

En España, Venezuela y Ecuador esto también está sonando.