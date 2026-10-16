Este viernes 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Jefe, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes ocupan puestos de dirección, supervisión y coordinación en empresas e instituciones. Aunque actualmente se conmemora en distintos países, su origen se remonta a una particular historia familiar ocurrida en Estados Unidos hace casi siete décadas.

La iniciativa surgió en 1958, cuando Patricia Bays Haroski, una secretaria que trabajaba en la compañía de seguros State Farm Insurance, decidió establecer una jornada especial para reconocer la tarea de los jefes y promover mejores relaciones con sus empleados.

Lo curioso es que su superior también era su padre. La joven eligió el 16 de octubre porque coincidía con su cumpleaños y, según una de las versiones más difundidas, la idea habría surgido después de que olvidara felicitarlo.

Aquella propuesta, que comenzó como un reconocimiento personal, terminó convirtiéndose en una celebración que trascendió las fronteras estadounidenses.

Cómo nació el Día Internacional del Jefe

Patricia Bays Haroski trabajaba en Deerfield, Illinois, cuando decidió registrar oficialmente la celebración ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Su intención era destacar el esfuerzo de quienes tenían la responsabilidad de dirigir equipos de trabajo y contribuir a mejorar el vínculo entre superiores y empleados.

La elección de la fecha tuvo un significado especial: el 16 de octubre era el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de liderazgo.

Cuatro años más tarde, en 1962, el gobernador de Illinois, Otto Kerner, reconoció oficialmente la conmemoración en ese estado.

A partir de entonces, el denominado National Boss's Day comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos y posteriormente se extendió a otros países.

Con el paso del tiempo, la celebración incorporó también una reflexión sobre las condiciones laborales y las cualidades que deberían caracterizar a quienes ejercen funciones de conducción.

Qué se busca reconocer en esta fecha

El Día Internacional del Jefe tiene como principal objetivo valorar el trabajo de las personas que coordinan equipos, toman decisiones y asumen responsabilidades dentro de las organizaciones.

Sin embargo, la conmemoración también invita a reflexionar sobre la diferencia entre ejercer autoridad y construir un liderazgo positivo.

Entre las características que suelen asociarse con un buen jefe se encuentran la capacidad de escuchar, la comunicación clara, la empatía, el reconocimiento del esfuerzo y la resolución de conflictos.

También se destaca la importancia de promover ambientes laborales respetuosos, donde los trabajadores puedan expresar sus ideas, desarrollar habilidades y participar de manera activa en los objetivos compartidos.

En ese sentido, la fecha no se limita al reconocimiento de una figura jerárquica, sino que busca poner en valor las relaciones humanas que se construyen en los espacios de trabajo.

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Cómo se celebra el Día del Jefe

En distintos países, la jornada suele conmemorarse con mensajes de agradecimiento, tarjetas, pequeños obsequios o encuentros entre compañeros y superiores.

En algunas empresas se organizan actividades destinadas a fortalecer los vínculos entre los integrantes de los equipos de trabajo.

Aunque se conoce como Día Internacional del Jefe, no se trata de una fecha oficial establecida por las Naciones Unidas ni constituye un feriado.

La celebración depende de las costumbres de cada país y de las iniciativas que promuevan las empresas e instituciones.

De esta manera, una propuesta que nació en 1958 como un gesto de reconocimiento hacia un padre terminó convirtiéndose en una fecha que invita a pensar sobre el liderazgo, la convivencia y el respeto en el ámbito laboral.