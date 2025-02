La actriz Hunter Schafer denunció que su pasaporte fue modificado al género masculino tras las nuevas disposiciones del gobierno de Donald Trump, que afectan directamente a las personas trans.

Al notar el cambio, la estrella de Euphoria compartió un extenso video en TikTok donde relató su experiencia y advirtió sobre las implicancias de esta medida. “No hago este post para generar miedo ni para recibir consuelo, sino para señalar la realidad de la situación”, expresó.

Schafer reconoció su privilegio como mujer trans blanca y famosa, pero enfatizó que ni siquiera su estatus en Hollywood la protegió de ser afectada por esta política. “Me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder”, admitió. Además, reveló que era la primera vez en diez años que su documentación oficial reflejaba el género masculino.

A pesar del impacto, la actriz afirmó que este cambio no define su identidad, pero sí complica su vida cotidiana. “No me importa que pongan una 'M' en mi pasaporte, eso no cambia quién soy. Pero hace que mi día a día sea más difícil, sobre todo al enfrentarme a controles fronterizos”, señaló, preocupada por las consecuencias que esto podría tener en otras personas trans.