Joel Ojeda y Catalina Gorostidi, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), habían confirmado su ruptura amorosa a principios de enero, y se sabía que no estaban en un buen momento desde el año pasado. Sin embargo, después de unas semanas, Pepe Ochoa reveló que "volvieron a apostar al amor".

En su momento, Ojeda realizó un descargo y contó que su separación terminó siendo "una de las mejores decisiones de su vida", mientras que, por otra parte, Gorostidi habría dado a entender que la ruptura era "definitiva". Pese a esto, parece que la historia cambió.

"¿Tenemos una reconciliación?", consultó Ángel de Brito. "Sí, de último momento. Llegaron unas fotos, yo venía trabajando esta información", respondió Pepe Ochoa.

"Hablé con los protagonistas, les dije 'che, tengo fotos, ya lo voy a contar en el programa'. Y me contaron que están volviendo a apostar al amor", prosiguió el productor. "Ella se fue de viaje, estuvo en Uruguay, tres, cuatro días, él le escribió, ella aceptó a tener una charla, y ese día estuvieron juntos", detalló.

Puede interesarte

Por último, Pepe Ochoa cerró sobre la reconciliación entre Joel Ojeda y Catalina Gorostidi: "Hubo mucho fuego y decidieron volver a apostar al amor".

¿Por qué se separaron Catalina Gorostidi y Joel Ojeda?

Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), confirmó su separación de Joel Ojeda, luego de los fuertes rumores sobre una posible crisis en la pareja.

Desde el móvil de LAM (América TV), el cronista entrevistó a la médica y le preguntó qué había pasado con su actual expareja y expresó: "La verdad que estoy triste, pero bueno, creo que las cosas pasan por algo. Muy triste".

"Hasta ayer habíamos hablado de tomar una distancia de una, dos semanas para ver qué nos pasaba. Yo creo que los seguimos muy enamorados, pero veníamos con muchas peleas, celos, que te lleva a tratarte mal y no bancarte cosas", contó.

"El 30 discutimos y el 31 yo lo terminé pasando sola porque más allá de que mi familia está en Santa Fe, me sentía tan mal que no tenía ganas de festejar nada. Brindé sola con mis perros", detalló.

Ante la posibilidad de poder volver con Joel Ojeda, Catalina Gorostidi aseguró que para ella es una separación definitiva y explicó el por qué: "Ayer había venido a llevarse sus cosas de la casa, estuvimos cinco horas hablando. A la noche me fui a Bella Vista y me chicaneó porque se quedó a dormir a la casa de mejor amiga. Me pareció un golpe muy bajo".