Una empleada de la quinta presidencial de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández declaró este jueves a favor del ex presidente en la causa por violencia de género, dijo que solo presenció "discusiones normales y propias de una pareja", que no le vio golpes a Fabiola Yañez y que la vio alcoholizada delante de su hijo.

La testigo Cintia Tonietti, ama de llaves que aún trabaja en la residencia de Olivos, admitió que el vínculo entre la pareja presidencial "cambió" después de la difusión de la foto de la fiesta de cumpleaños de la ex primera dama, realizada durante la pandemia, al declarar en la causa por violencia de género que se sigue al ex residente.

Se trata de una de las cinco testigos que hablaron primero en una escribanía a instancias de la defensa de Fernández y que ahora fueron citadas por el fiscal federal Ramiro González para que den testimonio ante la Justicia bajo juramento de decir la verdad y con la presencia de todas las partes. La ex ama de llaves fue la primera de ese listado en presentarse en Comodoro Py 2002.

En su declaración, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la mujer dijo que presenció una discusión entre Fernández y Yañez vinculada a su hijo Francisco. "Estaban en el chalet y Alberto le llamó la atención a Fabiola porque estaba alcoholizada. Puntualmente le dijo si no le daba vergüenza estar en ese estado frente a su hijo" , declaró.

El fiscal le preguntó entonces si presenció alguna oportunidad en la cual no autorizaran o no permitieran el egreso de Fabiola Yáñez de la Quinta Presidencial de Olivos, y la testigo lo negó. "Ella decía que parecía que estaba presa pero salir salía. Llamaba a la custodia y se iba", afirmó.

La mujer arribó a las 10 a los tribunales federales de Retiro y declaró hasta pasadas las 14; dijo que "solo vio discusiones normales y propias de una pareja" por temas como "horario de la comida, porque uno estaba listo y otro no antes de salir", ejemplificó en su declaración.

Ante ello, la fiscalía le hizo escuchar un audio aportado por la querella de Yañez en el cual el ex presidente profiere insultos en medio de una discusión, como la frase "la concha de tu madre", y se le preguntó su opinión y si, "según su criterio, a esto llamaría discusiones normales y propias de una pareja ".

Ante lo cual la testigo contestó: "Sí, adelante mío jamás se faltaron el respeto". La ex ama de llaves refirió que comenzó a trabajar en el departamento de Fernández en Puerto Madero en 2018 y luego se la contrató para la quinta de Olivos, bajo un sistema de "confidencialidad".

"Todo lo que sucedía en la quinta de olivos era confidencial", agregó cuando se le preguntó por la fiesta de cumpleaños de Yañez en 2020 y explicó que ella tuvo que organizar casi todo. "Tuve que organizar todo el evento. Fabiola me dijo qué era lo que querían comer y a qué hora iban a llegar las visitas y cuántas eran", dijo sobre la fiesta del 14 de julio de 2020, en pleno aislamiento social por el Covid 19.

Después de la difusión de la foto de ese evento "la relación cambió, estaban nerviosos por la situación mediática. Era un ambiente complicado, asesores yendo y viniendo", añadió. Desde ese momento admitió que el entonces presidente y Yañez "tenían intercambio de palabras. Su relación era más distante, cambió en ese lapso. No observé puntualmente una falta de respeto entre ambos".

Luego llegó la mudanza de la primera dama del chalet presidencial, en el cual la testigo trabajaba, al de huéspedes, y la mujer declaró que "esto fue aproximadamente en abril del año 2023, después del cumpleaños de Francisco". “En ese entonces, Fabiola se cruza a huéspedes a vivir con la madre. Mientras ella estaba ahí yo la asistía únicamente cuando me pedían algo”, refirió.

El entonces intendente de Olivos Daniel Rodríguez "le había puesto una moza de guardia para que la asistiera en huéspedes" y con esta moza dijo haber hablado "que la pareja estaba distanciada y que cada uno quería seguir su vida como si nada". Al ser preguntada sobre si observó en alguna ocasión "lesiones", "contusiones" o "hematomas" en alguna parte del rostro o cuerpo de Yañez, la ama de llaves dijo que no.

"No, y la ayudaba a vestirse cuando no llegaba la asesora en vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta", dijo. En ese momento se le mostraron las fotos de la ex primera Ddama con lesiones en su ojo derecho y en uno de sus brazos pero remarcó: "No observé nunca eso". La mujer refirió que no vio "nunca más a Alberto después de la presidencia" y preguntada por la querella sobre el contrato de confidencialidad que firmó al entrar a trabajar, dijo que cuando fue a la escribanía la abogada de Fernández, Verónica Carreira, le dijo que el ex presidente la relevaba del "secreto de confidencialidad de su gestión".

Sobre si Yañez hizo lo mismo, dijo que no: "No le pedí a Fabiola nada, yo no entiendo cosas legales. Yo consulté a la jefa de Personal de la Quinta de Olivos porque sigo trabajando allí. Ella me dijo que si él me relevaba yo podía declarar", amplió.

La causa seguirá con nuevas testimoniales pedidas por la defensa del ex presidente y se aguarda la extracción de datos del teléfono celular de Yañez, pedido a la justicia de España por exhorto ya que ella reside ahora en ese país junto a su hijo. Una vez concluida la etapa de prueba, el fiscal resolverá si convoca al ex presidente a declaración indagatoria.