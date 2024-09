Tras ser citada en los tribunales de Comodoro Py, la madre de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo, declara en la fiscalía de Ramiro González desde las 10 como testigo en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama.

Según fuentes judiciales Verdugo declaró que vio al ex presidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. "La zamarreo y empujó", indicó, a la vez que dijo que en 2016, Fernández le mandó a Yáñez un sobre con dinero para que pagara "por un aborto".

En tanto, la Cámara Federal porteña rechazó este jueves un recurso de queja de la defensa del ex mandatario contra la decisión de extraer en España una copia forense de la información del teléfono celular de Yáñez para su posterior peritaje en Argentina.

Según trascendió, la madre de Yáñez fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Verdugo debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a Yáñez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.

El ex presidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la ex primera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.

Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.

Puede interesarte

En la causa se sumaron audios de conversaciones entre Fernández y Yáñez, además de fotografías y otras evidencias aportadas por la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita a declaración indagatoria.

Una de estas evidencias es la grabación de una conversación que ambos mantuvieron en su habitación de la residencia de Olivos y trascendió el miércoles a la prensa.

En el audio entregado al fiscal por la querella y que forma parte de la causa judicial el entonces presidente le dice a Yáñez frases como "andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!" o "la concha de tu madre", entre otros insultos.