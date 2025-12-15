Wanda Nara declaró como testigo en la causa en la que se investiga a su ex abogado Nicolás Payarola por presuntas estafas contra varios damnificados, uno de ellos, el futbolista Gonzalo Montiel.

Este lunes la conductora y mediática se presentó en la fiscalía de Benavídez y, ante la prensa, expuso "no tengo miedo de nada".

La declaración duró cerca de dos horas, pero, por el momento, no trascendió cuál fue la testimonial que brindó frente al fiscal Cosme Iribarren.