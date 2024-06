A pesar de que fueron amigas durante una etapa de su estadía en la casa de Gran Hermano (Telefe), la relación entre Catalina Gorostidi y Juliana “Furia” Scaglione parece estar en un punto de no retorno. El malestar es evidente cada vez que se encuentran en vivo y este lunes no fue la excepción.

El nuevo cruce ocurrió esta noche en el debate del reality mientras los exparticipantes y los analistas del ciclo discutían sobre cuál fue la situación que dañó la imagen positiva de Martín Ku, quien estuvo en el piso del programa por primera vez tras ser eliminado de la competencia.

“Cuando te parás a hablarle a Juliana, eso te restó, eso te restó porque no eras vos ese”, le dijo Ceferino Reato a “El Chino” y eso generó una interminable controversia entre todos los presentes.

Al escuchar los argumentos del panelista, Cata discrepó y remarcó que tanto Martín como el resto de “Los Bro” en ningún momento fueron agresivos. “Yo creo que muchas veces fueron muy caracoles. Lo dije muchas veces. Pero creo que siempre se mantuvieron muy respetuosos. Siempre trataron muy bien a todo el mundo”, expuso.

Se picó el debate entre los ex jugadores, los analistas y Martín, el último eliminado🧐

Y, cuando Furia intentó interrumpirla, agregó: “Déjame hablar porque yo vos te dejé hablar. (...) Cuando entra Alfa, que yo me pongo muy mal, ellos a mí me contuvieron un montón, cosa que mis propias amigas no. O yo creía que lo eran... Entonces me parece que no fue agresiva cuando defendió a su novia”.

“Eso te lo peleo a muerte y te lo gano”, irrumpió Furia tras las palabras de su “ex” amiga. Y ese fue el pie para que Gorostidi contraataque y le lanzara una chicana: “No, no ganaste porque estás afuera, pel...”.

Decidida a ganar la conversación, Furia le respondió de forma tajante: “No importa, yo gané la gente y eso no lo tenés vos”. Y añadió: “Y dejame hablar por favor, que estuviste hablando todo el tiempo mal de mí”.

“¿Cómo sabés (que hablé mal de vos) si no tenés celular?”, le contestó con picardía Cata, “Lamentablemente, sí tengo el celular y de a poquito voy recolectando información”, le respondió Furia. Y, con una enorme sonrisa, concluyó: “Me quedo con lo hermoso que tengo... ¡Por Dios, la gente la amo! Gracias por ayudarme tanto porque me pagaron seis meses vivir en una mansión literal. Yo no sabía lo que era tener una pileta de gimnasio”.